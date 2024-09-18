Представитель комендатуры ВСУ в Курской области Алексей Дмитрашковский заявил о прекращении российского контрнаступления в регионе. По его словам, попытки России контратаковать с флангов были остановлены.

«Они пытались атаковать с флангов, но их там остановили. Ситуация стабилизировалась и сегодня все под нашим контролем, они не достигли успеха», — сообщил Дмитрашковский.

Он признал некоторые «незначительные успехи» России, в частности, захват одного населенного пункта и начало боев за другой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало российского контрнаступления, но заявил, что все идет по плану украинской стороны.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа. По данным Киева, украинские силы заняли более 1300 кв. км и около 100 населенных пунктов. Зеленский заявил, что целью операции было создание буферной зоны для предотвращения российских военных операций против Украины.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ «масштабной провокацией». 5 сентября он заявил, что российская армия стабилизировала ситуацию и начала «постепенно выдавливать противника с приграничных территорий».

12 сентября Минобороны России отчиталось о восстановлении контроля над десятью населенными пунктами в Курской области. В число возвращенных территорий вошли следующие поселки: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

* В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.