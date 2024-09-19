ПОЛИТИКА
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«Если нам нужно убить их всех, мы это сделаем»
Расследовательский документальный фильм TRT World «Священная оккупация» раскрывает жестокий фанатизм вооруженных незаконных еврейских поселенцев, которые стремятся изгнать палестинцев с оккупированного Западного берега. Документальный фильм создан на основе материалов нашей съемочной группы, которая проникла в «Израильский ДАЕШ», «готовый к большой резне» палестинцев. Фильм уже доступен для просмотра на русском языке на нашем YouTube-канале. Обязательно посмотрите и поделитесь с друзьями! Кликай по названию, для просмотра документального фильма. #trtнарусском #священнаяоккупация #палестина #израиль #западныйберег #документальныйфильм
«Если нам нужно убить их всех, мы это сделаем» / Others
19 сентября 2024 г.
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