Вечером 18 сентября российские войска нанесли авиационный удар по объектам критической инфраструктуры города Сумы. Об этом сообщили в областной военной администрации. В результате атаки были обесточены все объекты городского водоканала, а в части города пропало электричество.

Коммунальное предприятие «Горводоканал» уточнило, что водоснабжение будет восстановлено, но с пониженным давлением.

Ранее в ночь на 18 сентября российские войска нанесли удар по энергетическим объектам города с использованием беспилотников типа «Шахед». Вследствие атак энергосистема области работала в напряженном режиме. Жителей попросили сократить потребление электроэнергии, особенно в часы пиковых нагрузок.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.