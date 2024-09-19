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Авиаудар по Сумам: город обесточен
Российские войска атаковали Сумы, нанеся авиаудар по объектам критической инфраструктуры, часть города осталась без электричества
Авиаудар по Сумам: город обесточен
Фото: Сумская ОВА / Others
19 сентября 2024 г.

Вечером 18 сентября российские войска нанесли авиационный удар по объектам критической инфраструктуры города Сумы. Об этом сообщили в областной военной администрации. В результате атаки были обесточены все объекты городского водоканала, а в части города пропало электричество.

Коммунальное предприятие «Горводоканал» уточнило, что водоснабжение будет восстановлено, но с пониженным давлением.

Ранее в ночь на 18 сентября российские войска нанесли удар по энергетическим объектам города с использованием беспилотников типа «Шахед». Вследствие атак энергосистема области работала в напряженном режиме. Жителей попросили сократить потребление электроэнергии, особенно в часы пиковых нагрузок.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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