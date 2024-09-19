Вечером 18 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России Алаудинов заявил, что российские войска взяли под контроль села Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области.

«Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николо-Дарьино, зачистили его полностью, взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарьино», — рассказал он.

Ранее бойцы спецназа Вооруженных сил России опубликовали видео, на котором они зафиксировали свое присутствие возле нескольких населенных пунктов в Курской области, ранее занятых ВСУ, и предложили украинским военным сдаться в плен.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа. По данным Киева, украинские силы заняли более 1300 кв. км и около 100 населенных пунктов. Зеленский заявил, что целью операции было создание буферной зоны для предотвращения российских военных операций против Украины.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ «масштабной провокацией». 5 сентября он заявил, что российская армия стабилизировала ситуацию и начала «постепенно выдавливать противника с приграничных территорий».

12 сентября Минобороны России отчитывалось о восстановлении контроля над десятью населенными пунктами в Курской области. В число возвращенных территорий вошли следующие поселки: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.