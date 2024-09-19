Компания BAC Consulting Kft, связанная с серией взрывов пейджеров в Ливане, зарегистрирована в небольшом почтовом офисе в Будапеште. В то же время адрес, указанный как дом гендиректора компании в Париже, оказался казармой французских жандармов, сообщает Bloomberg.

«Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора BAC, оказалось казармой для французских жандармов», — отмечается в материале.

Женщина из офиса в Будапеште рассказала, что единственным признаком присутствия компании являются ежемесячные визиты ее представителей за корреспонденцией. Власти Венгрии подтвердили, что BAC является «торговым посредником» без производственных мощностей или операционных площадок в стране.

Проверка Bloomberg подтвердила, что компания не ведет реальной деятельности, а ее регистрация носит формальный характер.

Ранее Ливан пережил вторую волну взрывов электронных устройств, используемых группировкой «Хезболла». По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате последних атак погибли 9 человек и более 300 получили ранения. Эти инциденты произошли на следующий день после взрывов пейджеров, унесших жизни 12 человек и ранивших около 3000.

«Хезболла» возложила ответственность за атаки на Израиль и пообещала ответные меры. Высокопоставленный представитель палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заверил «Хезболлу» в поддержке.

Ситуация вызвала растущие опасения возможности крупной полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале «нового этапа» войны, указав на смещение фокуса на северный фронт против «Хезболлы».

«Мы находимся в начале нового этапа войны — это требует мужества, решимости и настойчивости», — заявил он.