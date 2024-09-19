Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, неожиданно возобновила работу для многих пользователей в Бразилии, несмотря на трехнедельную блокировку, введенную по решению Верховного суда. Это произошло благодаря тому, что X перенаправила интернет-трафик через сервис Cloudflare, что позволило временно обойти ограничения, наложенные бразильскими интернет-провайдерами. Об этом сообщает The New York Times.

Однако к вечеру того же дня глава бразильского телекоммуникационного агентства Anatel Карлос Байгорри сообщил, что они работают над восстановлением блокировки. Cloudflare согласилась изолировать трафик X, что облегчило задачу регуляторов.

Starlink, также принадлежащий Маску, предлагал транслировать X напрямую через спутники, но отступил после угрозы со стороны бразильских регуляторов лишить компанию лицензии.

Эксперты прогнозировали, что блокировка X через Cloudflare будет сложной задачей, так как это может затронуть миллионы других сайтов, включая государственные и банковские сервисы. Однако сотрудничество с Cloudflare дало возможность восстановить ограничения без масштабных последствий для других сервисов.

Ранее Верховный суд Бразилии заблокировал X за отказ удалить определенные аккаунты.