Биньямин Нетаньяху обвинил правительство Великобритании в отправке «противоречивых сигналов» о поддержке Израиля.

Мишенью критики израильского премьера стала новая лейбористская администрация, которая приостановила около 30 экспортных поставок оружия Израилю и отказалась от плана оспорить заявку МУС на выдачу ордера на арест Нетаньяху.

«Предыдущее британское правительство ясно выразило свою поддержку [после операции ХАМАС 7 октября – ред.]. К сожалению, нынешнее правительство посылает противоречивые сигналы», — заявил Нетаньяху.

«Они говорят, что Израиль имеет право на самооборону, но они подрывают нашу способность осуществлять это право как переменой позиции Британии в отношении абсурдных обвинений, выдвинутых прокурором МУС против Израиля, так и блокированием продаж оружия Израилю», — продолжил израильский премьер.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о приостановке 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль, при этом подчеркнув, что это «не эмбарго на поставки оружия».

Комментарии Нетаньяху прозвучали на фоне недавних взрывов раций Хезболлы в Ливане, в результате которых погибли не менее 20 человек и более 450 получили ранения.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о «новой фазе войны», а начальник генштаба Герци Халеви упомянул о неактивированных «возможностях» страны.

С начала израильского вторжения в Газу 7 октября погибло более 41 000 человек, по данным министерства здравоохранения Газы. Международные усилия по прекращению огня пока не увенчались успехом.