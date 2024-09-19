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Израиль уведомил США перед операцией в Ливане
Американские СМИ сообщают, что Тель-Авив поставил Вашингтон в известность о готовящейся операции против «‎Хезболлы»‎, но не сообщил никаких подробностей о своих планах
Израиль уведомил США перед операцией в Ливане
фото: Reuters / Reuters
19 сентября 2024 г.

Израильские официальные лица заранее уведомили США о том, что Тель-Авив собирается провести операцию в Ливане 17 сентября. Однако они не предоставили никаких подробностей о том, что именно планируют сделать, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, глава Минобороны Израиля Йоав Галант поставил в известноть своего американского коллегу Ллойда Остина буквально за несколько минут до взрывов.

Источники CNN уточнили: из-за отсутствия подробностей об операции официальные лица США оставались в неведении до тех пор, пока вскоре после разговора Ллойда и Остина не появились сообщения о взрывах сотен пейджеров.

CNN подчеркивает, что за дерзкой волной взрывов пейджеров в Ливане стоит Израиль. Это была совместная операция израильской разведки «Моссад» и военной разведки «Аман».

Правительство Ливана осудило нападение как «преступную израильскую агрессию».

По данным органов здравоохранения Ливана, 18 сентября по меньшей мере 20 человек погибли и более 450 получили ранения. Накануне от взрывов пейджеров погибли по меньшей мере 12 человек, более 4 тыс. получили ранения.

Взрывы произошли в момент, когда госсекретарь США Энтони Блинкен летел из Вашингтона в Каир. Операция Израиля шокировала американских дипломатов, которые смотрели последние новости в прямом эфире на телевизорах в самолете, отмечает CNN. В Вашингтоне были в ярости, отмечает канал.

Это не первый раз, когда Израиль предпринимал провокационные действия примерно в то же время, когда Блинкен посещал Ближний Восток. Но именно эта акция вызвала опасения по поводу региональной эскалации, которой США давно пытаются избежать. Блинкен заявил, что США «не знали об этих инцидентах и не были в них замешаны».

По данным канала, Белый дом сразу же сообщил Ирану по неофициальным каналам, что США не причастны к нападению и что Тегерану не следует обострять ситуацию.

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