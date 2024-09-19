Британский путешественник переплыл Каспийское море, чтобы попасть из Казахстана в Азербайджан

Всемирно известный британский путешественник Карл Бушби вместе с американской подругой Анджелой Максвелл переплыли Каспийское море, преодолев в общей сложности 288 километров за 41 день. Их заплыв начался в казахстанском Актау и завершился неподалеку от Баку. Карл Бушби приступил к кругосветному пешему походу в ноябре 1998 года. На сегодня он преодолел расстояние в 38 тыс. километров, не используя транспорт. Анджела Максвелл за последние 7 лет побывала в 14 странах четырех континентов и преодолела 32 186 километров по пустыням и заснеженным горам. Сейчас путешественники вместе направляются в Великобританию, где многолетняя экспедиция Бушби должна завершиться. #trtнарусском #Азербайджан #Казахстан #британец #Бушби #американка #Максвелл #поход #путешествие #новости #каспий #кругосветноепутешествие #Каспийскоеморе