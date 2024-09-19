Германия приостановила экспорт боевого оружия в Израиль на время расследования в правительстве, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Минэкономики ФРГ.

По его данным, комитет по вооружениям приостановил утверждение экспортных лицензий на оружие в Израиль из-за юридического и политического давления со стороны судов. Граждане ФРГ подали тысячи судебных исков, в которых утверждают, что экспорт оружия из Германии в Израиль нарушает гуманитарное право.

После публикации статьи Reuters правительство Германии выступило с опровержением.

«Никакого бойкота экспорта оружия из Германии в отношении Израиля нет», — заявил представитель правительства Штеффен Хебештрайт. Он уточнил, что Берлин принимает решения об экспорте оружия в каждом конкретном случае с учетом международного права.

Согласно данным Министерства экономики, которое утверждает экспортные лицензии, в прошлом году Германия одобрила экспорт оружия в Израиль на сумму €326,5 млн, включая военную технику и боевое оружие. Это в десять раз больше, чем в 2022 году.

Однако в этом году количество одобрений сократилось: с января по 21 августа было предоставлено разрешение на сумму всего €14,5 млн, согласно данным Минэкономики. Из этой суммы на категорию боевого оружия приходилось всего €32 449.

Европейский центр конституционных прав и прав человека подал иск против правительства ФРГ, отмечая, что отправленное Тель-Авиву оружие используется для убийств мирного населения в Газе, что нарушает международное гуманитарное право. В ответ на иск, как пишет Reuters, правительство Германии заявило, что не давало экспортные лицензии на боевое оружие, за исключением запасных частей по долгосрочным контрактам.

Вопрос поставок оружия Израилю вызвал трения внутри правительства: канцелярия Шольца продолжает поддерживать Тель-Авив, в то время как министерства экономики и иностранных дел, возглавляемые «зелеными», все чаще критикуют администрацию Нетаньяху.