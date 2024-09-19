Украинские дроны 18 сентября атаковали крупный военный арсенал в Торопце в Тверской области примерно в 380 км к западу от Москвы. Взрывы вооружений были настолько сильными, что вызвали мини-землетрясение и масштабный пожар. Власти региона в спешном порядке начали эвакуацию близлежащих городов и деревень.

В соцсетях распространяется видео последствий удара, на котором виден огромный огненный шар, взмывающий в ночное небо, и многочисленные взрывы, раздающиеся над озером. Спутники НАСА зафиксировали интенсивные источники тепла, исходящие из района площадью около 14 кв. км. Станции мониторинга землетрясений по всему миру отметили то, что датчики посчитали взрыв небольшим землетрясением в этом районе.

Размер основного взрыва, показанного на видео, соответствовал детонации 200–240 тонн взрывчатых веществ, заявил Джордж Уильям Герберт из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее, Калифорния.

При этом власти РФ отреагировали сдержанно. Игорь Руденя, губернатор Тверской области, сообщил, что украинские беспилотники были сбиты, что в Торопце возник пожар и что некоторые жители были эвакуированы. Он не стал уточнять, где именно произошел пожар.

«Враг ударил по складу боеприпасов в районе Торопца», — написал Юрий Подоляка, пророссийский военный блогер украинского происхождения. — «Там уже горит и взрывается все, что может гореть».

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в своем ночном видеообращении, приветствовал результаты атаки, не упоминая конкретно цель.

«Прошлой ночью на территории России был достигнут очень важный результат, и такие действия ослабляют врага. Я благодарю всех, кто причастен. Такая точность действительно вдохновляет», — заявил политик, не приводя деталей.

Зеленский поблагодарил Службу безопасности Украины, разведывательную службу ГУР и Силы специальных операций.

Reuters пишет, что в результате атаки беспилотника был уничтожен склад, на котором хранились ракеты, управляемые бомбы и артиллерийские боеприпасы. Российские государственные СМИ в прошлом сообщали, что в Торопце находился крупный склад обычных вооружений.

При этом Дмитрий Булгаков, в то время заместитель министра обороны, сообщил РИА в 2018 году, что бетонные стены объекта в Торопце могут защитить оружие от ракет и даже от небольшого ядерного удара.