В среду, 18 сентября, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что королевство не признает Израиль до тех пор, пока не будет создано независимое Государство Палестина. Он подчеркнул, что столицей Палестины должен стать Восточный Иерусалим. Об этом сообщает Reuters.

Принц также осудил преступления израильской оккупации против палестинцев и подчеркнул, что Саудовская Аравия будет продолжать прилагать усилия для создания Государства Палестина.

В 2002 году арабские страны предложили признать Израиль в обмен на создание Палестинского государства на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме, однако Израиль не принял это предложение.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от Израиля прекратить незаконное присутствие на оккупированной палестинской территории в течение 12 месяцев. Резолюция получила 124 голоса «за», 43 страны воздержались, а Израиль, США и еще 12 стран проголосовали против.

Документ приветствует июльское консультативное заключение Международного суда ООН о незаконности израильской оккупации и призывает государства прекратить импорт продукции из израильских поселений и поставки оружия Израилю.

«У каждой страны есть голос, и мир смотрит на нас. Пожалуйста, встаньте на правильную сторону истории. На сторону международного права. Свободы. Мира», — заявил палестинский посол в ООН Рияд Мансур.

Израиль отверг требования Генассамблеи. Посол Израиля Данни Данон назвал резолюцию «дипломатическим терроризмом».