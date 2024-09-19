Зачем канцлер Германии встречался с лидерами Центральной Азии?

Канцлер Германии Олаф Шольц совершил первый в своей карьере визит в Центральную Азию, успев посетить Самарканд и Астану. В столице Казахстана немецкий политик принял участие во втором саммите «Центральная Азия – Германия», где встретился с лидерами сразу пяти республик региона — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В Самарканде канцлер заключил соглашение с узбекистанской стороной на €9 млрд, а в Казахстане обсуждал поставки нефти и добычу лития. О чем еще канцлер Германии договаривался с Центральной Азией и почему Берлин решил обратить внимание на регион только сейчас — разбирался TRT на русском. #trtнарусском #германия #центральнаяазия #казахстан #кыргызстан #таджикистан #туркменистан #узбекистан #канцлер #шольц #новости #трт #новостимира