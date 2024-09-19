В телефонных переговорах, состоявшихся между президентами России Владимиром Путиным и Бразилии Луисом Инасио Лула да Силвой, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, предстоящий в октябре саммит БРИКС и инициативы по мирному урегулированию конфликта в Украине.

Как сообщил Кремль, Владимир Путин изложил бразильскому президенту «принципиальные российские оценки» в ответ на заинтересованность Бразилии в поиске мирного решения. В канцелярии Лула да Силвы уточнили, что обсуждались предложения Бразилии и Китая по урегулированию конфликта.

В ходе беседы Путин также предложил помощь России в борьбе с природными пожарами в Бразилии. Лидеры обсудили стратегическое партнерство в торговле, сельском хозяйстве, энергетике и промышленности. Оба президента выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках БРИКС и G20, где Бразилия в этом году председательствует.

Ранее в мае Китай и Бразилия предложили провести международную конференцию по урегулированию российско-украинского конфликта, на условиях, которые признают обе стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал предложения Бразилии и Китая, назвав их деструктивными.

«Китайско-бразильское предложение — это тоже деструктивно, это просто политическое заявление. И я говорил Луле (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - прим. ред.), и мы передавали китайской стороне: «Давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать». С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? Как можно предлагать «вот наша инициатива», ничего у нас не спросив?» - заявил он.

Зеленский также заявил, что Бразилия и Китай, по его мнению, предварительно обсудили свою инициативу с Россией.

В своих комментариях он также отверг предложения Бразилии о необходимости диалога и компромиссов с Россией, назвав их неуместными.