Иранские хакеры, которые взломали внутренние коммуникации предвыборного штаба Дональда Трампа, в конце июня и начале июля рассылали украденные данные людям, связанным со штабом Джо Байдена. Об этом говорится в совместном заявлении американских спецслужб.

ФБР заявляет, что ответов на эти письма со стороны штаба Байдена не было, но отмечает, что хакеры также отправляли материалы в американские СМИ. По данным The Washington Post, как минимум трое советников демократической кампании получили такие письма. Представитель предвыборного штаба Камалы Харрис сообщил CNN, что некоторые из этих писем выглядели как спам или фишинговые попытки.

ФБР охарактеризовало действия хакеров как «пример многостороннего подхода Ирана для разжигания разногласий и подрыва доверия» к избирательному процессу в США. Спецслужбы также предупредили, что по мере приближения выборов активизируются и другие игроки, такие как Россия и Китай.

Штаб Трампа сообщил о взломе в августе, после того как издание Politico начало получать анонимные письма с предложениями передать внутренние документы штаба. Хакеры из группы APT42, предположительно связанные с Ираном, были названы ответственными за эти атаки.

Иран отверг обвинения, заявив, что не вмешивается в американские выборы.