Отношения Лондоны и Москвы дошли до очередного обострения. 18 сентября МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина из-за «публичной кампании агрессии России против Великобритании».

«Великобритания самым решительным образом осуждает беспрецедентную и необоснованную публичную кампанию агрессии России против Великобритании, включая злонамеренные и совершенно беспочвенные обвинения, выдвинутые против сотрудников Министерства иностранных дел на прошлой неделе», — говорится в заявлении ведомства.

На прошлой неделе Москва объявила об отзыве аккредитации у шести британских дипломатов — ФСБ России обвинила их в шпионаже. МИД Британии назвал обвинения «совершенно беспочвенными».

«Такое поведение прямо противоречит обязательствам России по Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в заявлении британского министерства.

«Это последнее событие в преднамеренной кампании России по подрыву и угрозе безопасности и демократии Великобритании и сдерживанию нашей поддержки Украины посредством дезинформации, актов саботажа в Европе и прямого преследования и ограничений в отношении наших дипломатических миссий в России», — уточнили в МИД Британии.

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что решение выслать дипломатов стало ответом на односторонние меры, предпринятые британскими властями в мае этого года под надуманными предлогами.

Тогда Британия выслала военного атташе российского посольства и сняли дипломатический статус с ряда принадлежащих РФ объектов, включая здание торгового представительства и офис военного атташе. Кроме того, Лондон объявил об ограничениях на выдачу дипломатических виз россиянам.

16 сентября глава британского МИД Дэвид Лэмми назвал Россию «фашистским государством». Это вызвало волну возмущения в правительстве РФ. Посольство России в Лондоне подчеркнуло недопустимость подобных высказываний, отметив, что это оскорбляет память тех, кто боролся с нацизмом в XX веке.