Индия не прекратила поставки артиллерийских снарядов Украине, несмотря на просьбы России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Москва, как утверждается, обсуждала этот вопрос с Нью-Дели как минимум дважды, но поставки продолжаются.

Боеприпасы передаются Киеву через европейские страны, такие как Чехия и Италия. Также через Испанию и Словению могут поставляться индийские компоненты для производства снарядов.

По данным агентства, индийские государственные предприятия участвуют в производстве боеприпасов для Украины, что вызвало озабоченность Москвы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поднимал этот вопрос на переговорах со своим индийским коллегой.

И Россия, и Украина сталкивались с нехваткой артиллерийских снарядов во время войны. Москва пытается восполнить дефицит, наращивая собственное производство и получая поставки от КНДР и Ирана, в то время как Украина полагается на поддержку западных стран.

В июле премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Москву с первым визитом после начала войны, назвав Путина «своим другом».