Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с заявлением относительно недавних атак в Ливане, связав их с более широкой стратегией Израиля в регионе. В интервью редакционной коллегии «Анадолу» Фидан охарактеризовал взрывы пейджеров как часть систематической эскалации конфликта.

«Действия Израиля приобретают все более провокационный характер, оставляя таким организациям, как «Хезболла», и государствам, подобным Ирану, мало выбора, кроме как ответить», – заявил Фидан.

Министр подчеркнул масштабность атак, затронувших тысячи людей, и сообщил о предложении Турции оказать медицинскую помощь пострадавшим в Ливане.

Фидан также затронул палестинский вопрос, осудив продолжающуюся «резню и геноцид» в Газе. Он подчеркнул необходимость решения о создании двух государств, отметив растущую поддержку этой идеи в международном сообществе.

«В настоящее время международное сообщество демонстрирует высокую осведомленность в данном вопросе. Оно признает и поддерживает принцип, согласно которому если Израиль имеет право на государственность, то такое же право должно быть предоставлено и палестинцам», – заявил Фидан.

Министр предупредил о риске расширения конфликта до регионального или даже глобального масштаба. Он отметил, что Иордания уже подняла уровень военной тревоги из-за событий на Западном берегу.

Фидан раскритиковал действия Израиля, заявив, что они ставят под угрозу не только палестинцев, но и будущее самого Израиля. «Это затянет вас в цикл небезопасности на десятилетия или даже столетия. Разумные израильтяне это видят, но преобладающий фанатичный образ мышления полностью сосредоточен на уничтожении и реализует политику, направленную на полное разрушение», — заявил глава турецкой дипломатии.

В заключение турецкий министр призвал международное сообщество объединиться и остановить эскалацию, «пока не стало слишком поздно», подчеркнув необходимость пересмотра безусловной поддержки Израиля западными странами.