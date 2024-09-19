В среду высокопоставленный чиновник Госдепартамента США сообщил, что поддержка оборонной промышленности России со стороны Китая исходит непосредственно от высшего руководства КНР. Он отметил, что поставки китайских чипов значительно усилили боевые возможности России в конфликте с Украиной.

Вашингтон в течение нескольких месяцев обвиняет Китай в содействии военным действиям Москвы и ввел санкции против китайских компаний, которые поставляют важные компоненты для российской оборонки.

«Больше всего беспокоит то, что [поддержка России Китаем] исходит с самого верха. Мы видим роль БПЛА и других средств, проникающих в воздушное пространство Украины. Многое из этого тайно поддерживается Китаем, и это вызывает реальную обеспокоенность», — заявил Кэмпбелл на слушаниях в комитете Палаты представителей по международным делам.

Китай отверг обвинения, заявив, что его отношения с Россией не должны быть «очерняемы» и не нарушают международные нормы. Несмотря на это, США продолжают рассматривать возможность введения санкций против китайских банков за поддержку России.

«Мы стали наблюдать за многими финансовыми институтами [КНР]. Нам нужно, чтобы европейцы были на нашей стороне. Я думаю, что мы начали продвигаться в этом», — сказал Кэмпбелл.