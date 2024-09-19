ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Сенаторы США оскорбляют арабов и мусульман на антиксенофобной комиссии
Комитет Сената США созвал комиссию по антисемитизму и исламофобской ненависти. Однако конгрессмены проигнорировали всплеск антиарабских нападений, включая трагическое убийство 6-летней палестино-американки Вадеа Аль Фаюме, жертвы одного из первых преступлений на почве ненависти после 7 октября. Вместо этого акцент сместился на обвинение в антисемитизме пропалестинских студентов, участвовавших в протестах в поддержку Газы. Такое перекладывание вины создает серьезные проблемы, утверждают Д-р Омар Сулейман и д-р Таер Ахмад, которые присутствовали на заседании комиссии и поделились своими взглядами с TRT World. #trtнарусском #сша #иллинойс #омарсулейман #студенты #протесты #лигаплюща #палестина #газа #израиль
Сенаторы США оскорбляют арабов и мусульман на антиксенофобной комиссии / Others
19 сентября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us