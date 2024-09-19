Сенаторы США оскорбляют арабов и мусульман на антиксенофобной комиссии

Комитет Сената США созвал комиссию по антисемитизму и исламофобской ненависти. Однако конгрессмены проигнорировали всплеск антиарабских нападений, включая трагическое убийство 6-летней палестино-американки Вадеа Аль Фаюме, жертвы одного из первых преступлений на почве ненависти после 7 октября. Вместо этого акцент сместился на обвинение в антисемитизме пропалестинских студентов, участвовавших в протестах в поддержку Газы. Такое перекладывание вины создает серьезные проблемы, утверждают Д-р Омар Сулейман и д-р Таер Ахмад, которые присутствовали на заседании комиссии и поделились своими взглядами с TRT World. #trtнарусском #сша #иллинойс #омарсулейман #студенты #протесты #лигаплюща #палестина #газа #израиль