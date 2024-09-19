Боеприпас TOLUN во время испытаний точно поразил цель с расстояния 20 км

Беспилотный летательный аппарат Bayraktar AKINCI успешно завершил огневое испытание отечественного полнозарядного управляемого боеприпаса TOLUN, разработанного компанией Aselsan. Снаряд с системой инфракрасного наведения (IIR) точно поразил цель (БТР) на расстоянии более 20 км. Разработчики говорят, что этот боеприпас, адаптированный под БПЛА AKINCI, способен атаковать на дистанции до 80 км. #trtнарусском #турция #текирдаг #Конья #испытания #Bayraktar #AKINCI #TOLUN #Aselsan #IIR #БПЛА #боеприпас