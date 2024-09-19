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Боеприпас TOLUN во время испытаний точно поразил цель с расстояния 20 км
Беспилотный летательный аппарат Bayraktar AKINCI успешно завершил огневое испытание отечественного полнозарядного управляемого боеприпаса TOLUN, разработанного компанией Aselsan. Снаряд с системой инфракрасного наведения (IIR) точно поразил цель (БТР) на расстоянии более 20 км. Разработчики говорят, что этот боеприпас, адаптированный под БПЛА AKINCI, способен атаковать на дистанции до 80 км. #trtнарусском #турция #текирдаг #Конья #испытания #Bayraktar #AKINCI #TOLUN #Aselsan #IIR #БПЛА #боеприпас
Боеприпас TOLUN во время испытаний точно поразил цель с расстояния 20 км / Others
19 сентября 2024 г.
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