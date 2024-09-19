В сердце Южного Кавказа, где горные хребты возвышаются над Черноморским побережьем, разворачивается драма, которая может изменить геополитический ландшафт региона. Грузия, страна с богатой историей и культурой, оказалась на перекрестке, где сталкиваются интересы Запада и России, а внутренние противоречия грозят вскоре расколоть общество.

Законопроект о «прозрачности иностранного влияния» стал катализатором, обнажившим глубокие разломы в грузинском обществе. Правительство, возглавляемое партией «Грузинская мечта», утверждает, что закон необходим для защиты от внешнего вмешательства. Однако оппозиция и значительная часть общества видят в нем угрозу демократии и гражданским правам.

На стадии законопроекта инициатива вызвала многотысячные протесты и столкнулась с вето президента Грузии Саломе Зурабишвили. Несмотря на тернистый путь, закон был принят со второй попытки.

«У закона есть только одна цель: уничтожить гражданское общество и демократию, все больше толкая страну к автократии», — звучали голоса протестующих на улицах Тбилиси.

Эхо российского закона об «иностранных агентах» лишь усилило опасения грузинского общества. Страна, пережившая войну с Россией в 2008 году, болезненно воспринимает любые параллели с северным соседом.

Но за кулисами этого противостояния разворачивается более сложная игра. Бидзина Иванишвили, основатель «Грузинской мечты», неожиданно для многих заявил о готовности признать вину Грузии в войне 2008 года и извиниться перед осетинами. Это заявление, поддержанное премьер-министром Ираклием Кобахидзе, может сигнализировать о серьезном повороте во внешней политике страны.

«Восстановление территориальной целостности Грузии возможно только двумя способами — путем войны или через примирение, второй вариант требует «взаимного покаяния», — заявил Кобахидзе.

Эти слова могут означать, что Грузия готова пересмотреть свои отношения с Россией и непризнанными республиками Абхазией и Южной Осетией. Возможно, мы наблюдаем попытку повторить «азербайджанский сценарий», но мирным путем.

Однако ситуация осложняется внутренними противоречиями. Президент Саломе Зурабишвили, ранее наложившая вето на спорный закон и призвавшая к референдуму, оказалась в прямом конфликте с правительством. Это противостояние отражает более глубокий раскол в обществе между правительством и прозападными силами.

Запад, долгое время поддерживавший евроатлантические устремления Грузии, теперь оказывает давление на страну, угрожая санкциями и приостановкой процесса интеграции в ЕС. Россия же, напротив, выражает поддержку действиям грузинского правительства.

Российская дипломатия выразила обеспокоенность возможными попытками Запада якобы дестабилизировать ситуацию в Грузии накануне октябрьских парламентских выборов. Недавно заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС предположил, что целью может быть реализация «майданного» сценария смены власти для создания нового очага напряженности у границ России.

Галузин отметил, что поводом для вмешательства Запада стал закон «О прозрачности иностранного влияния», хотя в самих западных странах действуют более жесткие нормы в этой сфере.

Также промелькнули слухи о возможном скором восстановлении дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси, прерванных в 2008 году. Однако они были вскоре опровергнуты российским МИД. Ведомство назвало «уткой» информацию о работе над возобновлением дипломатических связей.

На возможность скорого сближения с Москвой указывают и дискуссии, развернувшиеся вокруг грузинского царя Ираклия II. Не так давно грузинское правительство просигнализировало намерение правительства установить памятник царю Ираклию II в Тбилиси. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул важность увековечивания памяти исторических деятелей, внесших вклад в сохранение национальной и религиозной идентичности Грузии.

Ираклий II, правивший в XVIII веке, известен своей борьбой против иранского и турецкого владычества. Он искал союза с европейскими державами, но в итоге был вынужден заключить Георгиевский трактат с Российской империей в 1783 году.

Решение Ираклия II о сближении с Россией вызывает разные оценки современных историков. Некоторые полагают, что правящая партия «Грузинская мечта» использует образ царя в своих политических целях. Некоторые критики узрели в этом попытку продвижения российского нарратива.

Однако примечательно, что союз с Россией не принес Ираклию II ожидаемых выгод. После вывода российских войск из Восточной Грузии в нарушение трактата, страна подверглась нападению Ирана. Это привело к разорению царства и в конечном итоге к его присоединению к Российской империи при наследнике Ираклия II.

В этой сложной геополитической игре со множеством компонентов Грузия пытается найти свой путь. Слухи о возможном соглашении с Россией по Абхазии и обсуждение статуса Южной Осетии указывают на то, что страна готова к серьезным компромиссам ради восстановления территориальной целостности.

Однако путь к примирению будет нелегким. Абхазия, имеющая выход к морю и стратегическую железную дорогу, вряд ли легко согласится на воссоединение. Южная Осетия, более зависимая от России, может оказаться более сговорчивой, но и здесь потребуются серьезные уступки со стороны Тбилиси.

Грузия стоит перед сложным выбором. Продолжать ли движение в сторону Запада, рискуя окончательно потерять надежду на восстановление территориальной целостности? Или пойти на сближение с Россией, что может привести к изоляции от западных партнеров и внутренним потрясениям?

Ответ на этот вопрос определит не только будущее Грузии, но и геополитический баланс на всем Южном Кавказе. В условиях ослабления России после войны в Украине и меняющегося мирового порядка решения, принятые в Тбилиси сегодня, могут иметь далеко идущие последствия.

Грузия, как и весь регион, находится на перепутье истории. И от того, какой путь она выберет, зависит не только ее собственное будущее, но и во многом судьба всего Южного Кавказа.