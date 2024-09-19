19 сентября Европейский парламент принял резолюцию, призывающую страны - члены ЕС снять ограничения на использование Украиной западного оружия для территории России и ускорить поставки оружия, «включая ракеты «Таурус» производства ФРГ.

«Без снятия существующих ограничений Украина не сможет в полной мере реализовать свое право на самооборону и останется подверженной атакам на население и инфраструктуру», - говорится в резолюции Европарламента.

В тексте также содержится призыв к государствам-членам «ускорить поставку оружия, систем ПВО и боеприпасов, включая ракеты «Таурус».

Кроме того, резолюция призывает страны ЕС «сохранить и расширить санкционную политику Совета против России, Беларуси, а также стран и организаций, не входящих в ЕС, которые предоставляют России военные технологии и технологии двойного назначения».

Предложение было принято 425 голосами «за», 131 «против» и 63 воздержавшихся.

Хотя Киев уже получил дальнобойные ракеты от США, Великобритании и Франции, ВСУ не могут использовать это оружие для нанесения ударов в глубине российской территории. По мнению Вашингтона, это может привести к эскалации войны.

Германия полностью воздерживается от поставок своих дальнобойных ракет «Таурус», а канцлер Олаф Шольц также неоднократно ссылался на риски эскалации. ФРГ не позволит Украине начать атаки с помощью немецкого оружия далеко за фронтом, «даже если другие страны решат иначе», заявил Шольц 14 сентября.

Его комментарии прозвучали после того, как президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Вашингтоне 13 сентября не стали снимать ограничения на удары в глубине территории РФ, несмотря на сообщения СМИ о якобы уже принятом к тому времени решении.