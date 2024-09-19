ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Второй день взрывов в Ливане: Израиль открыл второй фронт?
В Ливане во второй день после массовых взрывов пейджеров сдетонировали еще и рации, радиоприёмники, мобильные телефоны и магнитолы. Погибли 20, ранены 450 человек. На этом фоне Израиль объявил о начале новой фазы войны и перебросил часть войск из Газы на границу с Ливаном. «Хезболла» пообещала «кровную месть». #trtнарусском #ливан #гаджеты #пейджеры #взрывы
Второй день взрывов в Ливане: Израиль открыл второй фронт? / Others
19 сентября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us