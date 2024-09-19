Второй день взрывов в Ливане: Израиль открыл второй фронт?

В Ливане во второй день после массовых взрывов пейджеров сдетонировали еще и рации, радиоприёмники, мобильные телефоны и магнитолы. Погибли 20, ранены 450 человек. На этом фоне Израиль объявил о начале новой фазы войны и перебросил часть войск из Газы на границу с Ливаном. «Хезболла» пообещала «кровную месть». #trtнарусском #ливан #гаджеты #пейджеры #взрывы