Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью агентству «Анадолу» (AA) поделился взглядами на ключевые вопросы ближневосточной политики.

Фидан охарактеризовал недавние взрывы электронных устройств в Ливане как часть продолжающейся уже год войны на Ближнем Востоке. По его словам, это связано со стратегией Израиля. «Израиль сначала сведет счеты с Газой, а затем перенесет это дело в Ливан», — заявил дипломат.

Фидан отметил, что Израиль заранее узнал о планируемых закупках «Хезболлы» через технические и человеческие источники разведки, а затем, проникнув в компании, осуществил операции в Ливане.

Касательно палестинского вопроса Фидан заявил, что «мы сейчас в одном вето от палестинского государства». Он подчеркнул, что решение с двумя государствами вновь стало актуальным на международной арене.

Говоря о ситуации в Сирии, министр особо отметил проблему беженцев. «Почему за границей оказались миллионы сирийских беженцев? Режим, конфликтующий со своим народом и оппозицией, вынудил миллионы людей покинуть страну». Фидан подчеркнул необходимость примирения сирийского правительства с оппозицией и народом.

Министр также сообщил о планах создания в Турции независимой организации по кибербезопасности, отметив поддержку этой инициативы президентом Эрдоганом.

Турецкий дипломат подтвердил, что Турция продолжает борьбу с терроризмом и прилагает усилия для предотвращения дальнейшей эскалации конфликтов в регионе: «Мы стремимся не допустить обострения ситуации, возникновения новых конфликтов, гибели людей и появления новых беженцев».