Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью агентству «Анадолу» (AA) поделился оценками ситуации вокруг российско-украинской войны.

Фидан особо отметил роль Турции как посредника в конфликте. Он отметил, что урегулирование российско-украинского конфликта является «приоритетом номер один для нашего президента [Реджепа Тайипа Эрдогана]». Он отметил, что через Национальную разведывательную организацию (MİT) ведутся «очень качественные» переговоры по проектам соглашений в области энергетической и продовольственной безопасности.

Министр выразил обеспокоенность эскалацией российско-украинского конфликта. «Сама война начинает принимать все более разнообразные формы <...> если вы не проявляете волю остановить ее с момента ее начала, у вас может не быть четкого мнения о том, как и в каком направлении она будет развиваться, и она может выйти из-под контроля», — заявил он.

Фидан охарактеризовал ситуацию как «очень печальную картину», отметив гибель более 500 тыс. человек и масштабные разрушения. Фидан констатировал, что война сейчас перенесена «внутрь» России. Он подчеркнул глобальное влияние российско-украинского противостояния. «Война между Украиной и Россией — это ситуация, которая имеет очень большое глобальное влияние, помимо того что это горячая война, это не просто война, затрагивающая лишь Украину», — заметил министр.

Говоря о перспективах, министр указал на возможность «переговоров и диалога» после президентских выборов в США. Однако он предупредил: «Если переговоры не удастся провести или они потерпят неудачу, ситуация грозит вылиться в дальнейшую эскалацию либо каким-то образом превратится в замороженную войну».

Фидан также выразил озабоченность изменением формата войны. «Во-первых, география была фиксирована, ринг очерчен. Рингом войны была территория Украины, и поэтому россияне тоже не делали из этого проблемы. И оружие определено, все кроме ядерного оружия. Мы видим, что ринг немного меняется. Россяине теперь также обращаются к ядерной стратегии. Они говорят: «Мы можем использовать другое оружие», - предупредил Фидан.

В заключение министр отметил, что конфликт может иметь долгосрочные последствия, требующие значительных ресурсов и политических решений.