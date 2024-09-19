Атака дронами в Тверской области вызвала небольшое землетрясение

Масштабная атака дронов по военному заводу в Торопце в 380 км от Москвы, где предположительно хранились ракеты ОТРК «Искандер», «Точка-У», а также корректируемые авиабомбы и артиллерийские боеприпасы, привела к мощному взрыву, попавшему на радары сейсмографов. На спутниковых снимках видны внушительные последствия детонации боеприпасов. Губернатор области сообщил, что украинские беспилотники были сбиты, из-за этого возник пожар и некоторые жители были эвакуированы. #trtнарусском #россия #тверь #атака #дроны #удар #детонация #арсенал #складоружия #военныйзавод #землетрясение #всу