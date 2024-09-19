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Месть «Хезболлы»: убиты израильские солдаты
Армия Израиля признала потерю двух офицеров после того, как «Хезболла» ответила на израильский обстрел Ливана
Месть «Хезболлы»: убиты израильские солдаты
Израильская армия признала потерю двух офицеров: 43-летнего майора в отставке Наэля Фварси (слева) и 20-летнего сержанта Томера Керена (справа) / Others
19 сентября 2024 г.

*** 18:53

Израильская армия признала потерю двух офицеров: 43-летнего майора в отставке Наэля Фварси (слева) и 20-летнего сержанта Томера Керена (справа). Оба военнослужащих погибли в результате ударов ливанского движения «Хезболла» на северной границе в четверг днем.

*** 18:01

Израильские истребители пролетают над Бейрутом. Об этом заявили государственные СМИ Ливана.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что израильские военные самолеты летят низко и выпускают сигнальные ракеты.

Израильская авиация наносит удары по позициям «Хезболлы» на юге Ливана, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на военных.

Позже израильские военные заявили, что двое их солдат были убиты в результате трансграничных ударов «Хезболлы».

Это происходит в тот момент, когда лидер «Хезболлы» Хасан Насралла произносит свою речь после двух массовых волн взрывов мобильных устройств в Ливане.

Он пообещал, что Израиль не сможет вернуть израильтян на северные провинции.

Насралла также призвал Израиль войти в Ливан.

«Мы надеемся, что вы приедете в Ливан, потому что это историческая возможность для нас», — заявил глава ливанской «Хезболлы».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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