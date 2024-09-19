Глава внешнеполитического ведомства ЕС осудил атаки, направленные на мобильные устройства связи, используемые «Хезболлой» на этой неделе. Он заявил, что кто бы ни стоял за ними, они направлены на «распространение террора в Ливане», говорится в заявлении делегации ЕС в Бейруте в четверг.

«Такой неизбирательный метод неприемлем из-за неизбежных и тяжелых сопутствующих потерь среди гражданского населения и более широких последствий для всего населения, включая страх и ужас, а также разрушение больниц», - заявил Жозеп Боррель.

По меньшей мере 37 человек погибли и более 3000 получили ранения, когда во вторник и среду в двух волнах атак взорвались сначала пейджеры, а затем рации, используемые членами «Хезболлы».

Ливан и «Хезболла» утверждают, что нападения совершил Израиль. Израиль не взял на себя ответственность.

«Хезболла», хорошо вооруженная группировка, и Израиль уже почти год ведут перестрелку через ливано-израильскую границу в ходе конфликта, вызванного войной в Газе.