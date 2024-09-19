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«Распространение террора». ЕС осудил взрывы пейджеров в Ливане
Глава евродипломатии Жозеп Боррель осудил атаки путем массовой детонации пейджеров и раций в Ливане как направленные на «распространение террора»
«Распространение террора». ЕС осудил взрывы пейджеров в Ливане
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель / Фото: AP / Others
19 сентября 2024 г.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС осудил атаки, направленные на мобильные устройства связи, используемые «Хезболлой» на этой неделе. Он заявил, что кто бы ни стоял за ними, они направлены на «распространение террора в Ливане», говорится в заявлении делегации ЕС в Бейруте в четверг.

«Такой неизбирательный метод неприемлем из-за неизбежных и тяжелых сопутствующих потерь среди гражданского населения и более широких последствий для всего населения, включая страх и ужас, а также разрушение больниц», - заявил Жозеп Боррель.

По меньшей мере 37 человек погибли и более 3000 получили ранения, когда во вторник и среду в двух волнах атак взорвались сначала пейджеры, а затем рации, используемые членами «Хезболлы».

Ливан и «Хезболла» утверждают, что нападения совершил Израиль. Израиль не взял на себя ответственность.

«Хезболла», хорошо вооруженная группировка, и Израиль уже почти год ведут перестрелку через ливано-израильскую границу в ходе конфликта, вызванного войной в Газе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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