Раненые дети и женщины в панике разбегаются после авиаудара по школе в Газе

Душераздирающие последствия израильского авиаудара по школе Ибн Аль-Хайсам в секторе Газа, где проживает большое число перемещенных лиц. Раненые дети и женщины в панике разбегаются по зданию. #trtнарусском #Палестина #Газа #авиаудар #Израиль #школа #дети #погибшие #раненые #альхайсам #новости #трт #новостимира #ударпошколе