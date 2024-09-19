ПОЛИТИКА
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Раненые дети и женщины в панике разбегаются после авиаудара по школе в Газе
Душераздирающие последствия израильского авиаудара по школе Ибн Аль-Хайсам в секторе Газа, где проживает большое число перемещенных лиц. Раненые дети и женщины в панике разбегаются по зданию. #trtнарусском #Палестина #Газа #авиаудар #Израиль #школа #дети #погибшие #раненые #альхайсам #новости #трт #новостимира #ударпошколе
Раненые дети и женщины в панике разбегаются после авиаудара по школе в Газе / Others
19 сентября 2024 г.
Истории
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