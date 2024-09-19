Война в Украине идет два с половиной года. По оценке газеты The Wall Street Journal, общие потери сторон могли превысить миллион человек. В эту цифру входят убитые и раненые российские и украинские военнослужащие. И это уже в десятки раз превышает количество жертв в ходе войны в Афганистане.

В последние месяцы из Киева все чаще звучат предложения по вариантам завершения острой фазы боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский подготовил «план победы» страны, которым планирует поделиться с президентом США Джо Байденом, а также с кандидатами на пост главы государства Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Встреча состоится в конце сентября на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Как отмечает в беседе с TRT на русском политолог, глава исследовательского центра «Пента» Владимир Фесенко, есть много фантазий и путаницы относительно документа, который Зеленский везет в США. Прежде всего, стоит понимать, что есть два проекта: собственно сам «план победы Украины» и инициатива по мирным переговорам, которая будет представлена в ноябре этого года.

«План победы» включает предложения того, что могут сделать США для Украины, чтобы принудить Россию к мирным переговорам. «Вероятно, там есть список оружия, которое помогло бы стране получить качественное превосходство в войне против российских войск. Уверен, там также озвучивается интерес Украины по снятию ограничений на использования дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. А также включены экономические предложения, как по поддержке Украины, так и давлению на Россию», — перечислил Фесенко.

Помимо этого, по словам эксперта, подготовленный Киевом план может включать перспективы членства страны в НАТО и Евросоюзе. Однако он сомневается, что все пункты инициативы будут моментально выполнены. Прорыва ждать не стоит.

«Стоит оставаться реалистами, быстрого эффекта не будет. И украинская сторона прагматично подходит к этому вопросу. Есть цели, на которые Украина рассчитывает уже в ближайшем будущем. А есть задачи, которые будут решаться после войны. Например, перспектива членства в НАТО. В любом случае, в этом плане нет ничего такого, что было бы неприемлемо или невыполнимо для США», — отмечает Фесенко.

Главный смысл документа, по его словам, заключается в усилении военной, экономической и дипломатической позиции Украины на будущих мирных переговорах. Чтобы не Россия диктовала условия мира, а диалог проходил в равноправных позициях.

Взаимная заинтересованность

Переговоры со всеми участниками избирательного процесса говорят о намерении президента Украины Владимира Зеленского показать, что он сохраняет двухпартийную поддержку со стороны США, говорит TRT на русском политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Также, по его словам, глава государства пытается дать позитивный сигнал Украине и европейским партнерам, что Киев Трампа не боится и катастрофы в случае его победы не будет.

«С другой стороны, он постарается повлиять на самого Трампа. В частности, убедить в правильности и выгодности его позиции. И с этой целью, скорее всего, Зеленский будет апеллировать к интересам энергетического, военного лобби США, которое серьезно представлено в команде Трампа», — поясняет эксперт.

Однако и американские политики преследуют собственные интересы. Например, для республиканца эта встреча может быть полезной, поскольку одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа — обеспечить мир буквально за сутки. И раз уж он сообщает, что способен организовать встречу Зеленского и Путина, то будет полезно показать, что действительно поддерживает подобные контакты.

«Поэтому для Трампа эта встреча тоже может быть важным элементом его избирательной кампании, которая должна усиливать в глазах избирателей его возможность выполнить свое обещание о завершении российско-украинской войны за 24 часа», — поясняет Бортник.

Встреча с Камалой Харрис также необходима для того, чтобы сохранить поддержку Белого дома до завершения избирательного периода, продолжает собеседник агентства: «Для Украины команда демократов более выгодна, поскольку она обещает неизменность американской внешней политики в отношении страны и на следующий год. Поэтому главе государства важно продемонстрировать то, что эта неизменяемость очень ценится и Украина очень хотела бы избрания Харрис».