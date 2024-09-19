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Израиль пропускает только 17% гуманитарной помощи для Газы
Израиль заблокировал поступление 83 % гуманитарных грузов почти за год войны, заявили гуманитарные агентства ООН
Израиль пропускает только 17% гуманитарной помощи для Газы
Фото: Reuters / Others
19 сентября 2024 г.

Израиль заблокировал поступление 83% продовольственной помощи в сектор Газа спустя почти год после начала войны против палестинцев. Об этом говорится в пресс-релизе 16 гуманитарных организаций ООН.

В заявлении говорится, что процент заблокированной помощи увеличился с 34 % в 2023 году, что означает, что жители Газы перешли от двухразового питания в среднем к одному приему пищи раз в два дня.

В докладе отмечается, что около 50 тыс. детей в возрасте от 6 до 59 месяцев срочно нуждаются в лечении от недоедания до конца года.

Подписавшие документ организации, такие как Save the Children, Oxfam и Датский совет по делам беженцев, подчеркнули, что оказание помощи является единственным возможным вариантом в сложившихся обстоятельствах из-за неспособности управлять гуманитарной ситуацией.

Они добавили, что координация предоставления помощи страдает от значительных задержек: в период с 1 по 15 сентября в северной части Газы было выполнено только 37 из 94 гуманитарных миссий, а в южной части Газы — 50 % из 243 миссий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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