Израиль заблокировал поступление 83% продовольственной помощи в сектор Газа спустя почти год после начала войны против палестинцев. Об этом говорится в пресс-релизе 16 гуманитарных организаций ООН.

В заявлении говорится, что процент заблокированной помощи увеличился с 34 % в 2023 году, что означает, что жители Газы перешли от двухразового питания в среднем к одному приему пищи раз в два дня.

В докладе отмечается, что около 50 тыс. детей в возрасте от 6 до 59 месяцев срочно нуждаются в лечении от недоедания до конца года.

Подписавшие документ организации, такие как Save the Children, Oxfam и Датский совет по делам беженцев, подчеркнули, что оказание помощи является единственным возможным вариантом в сложившихся обстоятельствах из-за неспособности управлять гуманитарной ситуацией.

Они добавили, что координация предоставления помощи страдает от значительных задержек: в период с 1 по 15 сентября в северной части Газы было выполнено только 37 из 94 гуманитарных миссий, а в южной части Газы — 50 % из 243 миссий.