В эту пятницу на российском развлекательном канале ТНТ выйдет заключительный эпизод долгоиграющего шоу Comedy Club («Камеди Клаб»), завершившего почти 20-летнюю историю. Закрытию популярнейшей в России и ряде постсоветских стран комедийной телепрограммы предшествовали слухи о масштабной реорганизации.

«Comedy Club закрывается, — объявила в четверг материнская компания ТНТ «Газпром Медиа Холдинг». — 20 сезонов в эфире, более 800 оригинальных эпизодов, две премии ТЭФИ, 1500 стендап-выступлений, 4000 скетчей и 10 000 живых шоу в сотнях городов по всему миру — Comedy Club завершает свою культовую историю».

Запущенный в 2005 году Comedy Club представлял собой коллектив молодых стендап-комиков — преимущественно бывших участников другого популярного советского, а затем и российского юмористического шоу КВН.

Деловая газета «Ведомости», которая первой обратила внимание на сообщение о закрытии, предположила, что это заявление может быть «пиар-трюком», направленным на достижение цели по привлечению молодой аудитории.

При этом ранее в этом месяце директор ТНТ Тина Канделаки намекнула на возможное переформатирование шоу под руководством ветерана актерского состава Гарика Харламова, который недавно стал креативным директором программы.