Наступление украинских войск в Курской области отвлекло около 40 тыс. российских военнослужащих от линии фронта. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский.

ВСУ перешли границу с РФ 6 августа в попытке отвести войска Москвы от восточных регионов Украины, где российская армия в последние месяцы захватила ряд поселков.

Ситуация на востоке Донецкой области «чрезвычайно сложная», но Украине удалось сократить боевые возможности Москвы, сказал Зеленский в своем вечернем выступлении.

«Отдельным пунктом стала операция в Курской области. Нам уже удалось отвлечь около 40 тыс. российских войск на эту территорию, — сказал Зеленский. — Наши действия продолжаются».

Курское наступление застало РФ врасплох более чем через два года после вторжения в Украину и вынудило Москву перебросить туда подкрепление.

Россия утверждает, что с прошлой недели в ходе контрнаступления отбила у Украины более десятка деревень в Курской области.

Но в среду украинский чиновник заявил агентству AFP, что контрнаступление «остановлено».

В четверг региональные власти северо-восточной Сумской области Украины обвинили Россию в бомбардировке дома престарелых, в котором проживало более 200 человек.

В результате удара погиб один человек, еще 13 получили ранения, сообщила военная администрация Сумской области в Telegram.

Зеленский осудил удар в своем вечернем обращении, заявив, что Россия «не могла не знать», что это дом престарелых, а не военная база.

«Мы обязательно ответим российской армии за этот террор. Ощутимым образом», — сказал он.