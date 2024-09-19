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Илона Маска заподозрили в угрозах Байдену и Харрис
Секретная служба США проводит расследование по поводу опубликованного, а позже удаленного Илоном Маском поста с репликой «И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу»
Илона Маска заподозрили в угрозах Байдену и Харрис
Илон Маск / Фото: Reuters / Others
19 сентября 2024 г.

Секретная служба США расследует пост генерального директора Tesla Илона Маска, в котором он задался вопросом, почему никто не пытается убить президента Джо Байдена или вице-президента Камалу Харрис.

По данным издания Bloomberg, Секретная служба отказалась обнародовать информацию, связанную с твитом Маска в выходные, в связи с «исполнительным производством».

Своим сообщением Маск ответил пользователю X на его вопрос «Почему они хотят убить Дональда Трампа?». Миллиардер написал: «И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу».

Позже Маск удалил свое сообщение и объяснил это тем, что люди не понимают его чувства юмора.

«Один из уроков, который я усвоил: если я говорю что-то группе людей и они смеются, это не значит, что это будет так же уморительно, как пост в 𝕏», — написал он.

Представитель Секретной службы заявил, что ведомство знает о сообщении Маска, но не будет давать дальнейших комментариев.

«Секретной службе известно о сообщении Илона Маска в социальных сетях, и, как принято, мы не комментируем подобные вопросы», — сказала представитель Секретной службы Мелисса Маккензи в заявлении для издания Business Insider.

«Однако мы можем сказать, что Секретная служба расследует все угрозы, связанные с нашими подопечными», — отметили в спецслужбе.

Издание Axios отмечает, что запущенное расследование скорее всего не означает, что Маску грозит уголовная ответственность. Однако ему придется доказать Секретной службе, что он не угрожает лидерам Демократической партии.

Союзники Трампа, включая Маска, пытались подчеркнуть, что бывший президент пережил два покушения за последние месяцы, в то время как с видными демократами такого и близко не случалось.

Во время июльского покушения Трамп был ранен — пуля едва не задела его голову во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания. После того инцидента Маск во всеуслышание поддержал кандидата от Республиканской партии.

В минувшее воскресенье представители правоохранительных органов заявили, что предотвратили еще одну попытку, когда заметили человека с оружием, скрывавшегося в роще неподалеку от поля для гольфа, на котором играл Трамп. Подозреваемому Райану Роуту предъявлены два федеральных обвинения, связанных с хранением оружия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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