Российские военные нанесли авиаудар по городу Сумы, поразив пансионат для пожилых людей, сообщили Военная администрация Сумской области и Офис генпрокурора Украины.

По данным властей, авиационная бомба была сброшена на здание, в котором на момент удара находился 221 пациент, включая 87 маломобильных граждан.

На данный момент известно о гибели одного человека, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Спасательные службы Украины сообщили о разрушениях на техническом и пятом этажах здания, а также об эвакуации 147 человек.

Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, включая умышленное убийство. Министерство обороны России обстрел Сум не комментировало.

Сумская военная администрация ранее объявила об обязательной эвакуации 23 населенных пунктов, где проживает около шести тысяч человек.

В Сумах под ракетный удар уже попадали детский дом и центр реабилитации. Накануне город почти полностью остался без электричества после удара по энергетическим объектам.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.