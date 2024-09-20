Европейский парламент признал оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса законным президентом Венесуэлы. За соответствующую резолюцию проголосовали 309 депутатов, 201 высказался против и 12 воздержались, сообщает Международное французское радио (RFI).

Официальные данные выборов 28 июля показали победу действующего президента Николаса Мадуро, который опередил Гонсалеса на 8 процентных пунктов. Однако оппозиция Венесуэлы утверждает, что Гонсалес одержал победу, получив 67% голосов, и обвинила власти в фальсификации итогов выборов.

Гонсалес был вынужден покинуть Венесуэлу в начале сентября после того, как венесуэльские власти выдали ордер на его арест. Испания предоставила ему политическое убежище.

Ни одна европейская страна официально не признала Гонсалеса президентом, но дипломаты ЕС не сочли итоги выборов в пользу Мадуро «заслуживающими доверия».

Резолюция Европарламента, поддержанная преимущественно правыми и правоцентристскими депутатами, требует также выдачи международного ордера на арест Николаса Мадуро за «преступления против человечности» и «грубые нарушения прав человека».

Доклад ООН от 17 сентября обвиняет венесуэльские власти в усилении репрессий против оппозиции после переизбрания Мадуро. Эксперты критикуют Национальный избирательный совет за нарушение правил подсчета голосов и преждевременное объявление результатов выборов.

Спустя более семи недель после выборов избирательные власти до сих пор не представили протоколы голосования, как того требовала оппозиция.