Верховная рада Украины приняла постановление о переименовании 327 населенных пунктов в рамках политики декоммунизации и дерусификации. Как сообщает «Украинская правда», изменения коснулись названий, связанных с Российской империей, советскими праздниками или тех, что не соответствуют современным стандартам украинского языка. Полный список переименованных населенных пунктов опубликован на сайте парламента.

В числе измененных городов Новомосковск в Днепропетровской области, который теперь называется Самар, и город Дружба на границе с Россией, переименованный в Хутор-Михайловский. Молодогвардейск получил новое название — Атамановка, а Червоноград во Львовской области теперь будет называться Шептицкий.

«Из финального варианта постановления исключили шесть населенных пунктов, которые сохранили свои названия», — заявил один из авторов инициативы, народный депутат Ярослав Железняк. Среди них Южный, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково, а также два Первомайска — в Днепропетровской и Луганской областях.

За последние 10 лет в Украине были переименованы тысячи топонимов, включая такие крупные города, как Днепр (ранее Днепропетровск) и Кропивницкий (ранее Кировоград). С 2022 года переименования расширились на названия, связанные с Россией в целом.

На оккупированных территориях Украины российские власти напротив дают городам и улицам советские названия. Например, Бахмут официально называется Артемовском. По данным «РБК-Украина», 56,9% украинцев поддерживают идею переименования объектов, связанных с Россией и Советским Союзом.