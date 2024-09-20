Момент, как израильские военные сбрасывают палестинца с крыши здания в Дженине

На камеру попал момент, как израильские военные пинают тело убитого ими палестинца и ногами сбрасывают его с крыши здания во время рейда в Кабатии, Дженин. #trtнарусском #палестина #газа #солдаты #израиль #армияизраиля #крыша #армия #раненые #дженин #новости #трт #новостимира #кабатия