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Момент, как израильские военные сбрасывают палестинца с крыши здания в Дженине
На камеру попал момент, как израильские военные пинают тело убитого ими палестинца и ногами сбрасывают его с крыши здания во время рейда в Кабатии, Дженин. #trtнарусском #палестина #газа #солдаты #израиль #армияизраиля #крыша #армия #раненые #дженин #новости #трт #новостимира #кабатия
Момент, как израильские военные сбрасывают палестинца с крыши здания в Дженине / Others
20 сентября 2024 г.
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