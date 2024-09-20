Восемь имам-хатибов в Ташкенте были уволены с января по август текущего года за «допущенные ошибки в службе». Управление мусульман Узбекистана также разорвало трудовые договоры с 10 заместителями имамов, еще двое имамов и двое заместителей получили выговоры.

«Каждый имам-хатиб должен усердно служить делу религии, заботиться о народе и судьбе страны, направлять население, особенно молодежь, на правильный путь. Также было уделено большое внимание ценности благ, полученных в последние годы, и эффективному использованию предоставленных возможностей», - говорится в сообщении.

Муфтий Узбекистана Нуриддин Халикназар подчеркнул, что некоторые имамы не относятся к своим обязанностям с должной серьезностью и не удовлетворяют нужды верующих, что привело к увольнениям и вынесению выговоров.

Согласно Конституции Узбекистана, религия отделена от государства, а деятельность религиозных организаций регулируется законом «О свободе совести и религиозных организациях».

Прошлой осенью в стране запретили носить никаб и громко произносить азан. В правительстве Узбекистана прошло совещание с участием представителей общественных организаций. По информации, которая была озвучена позже, чиновники выразили обеспокоенность по поводу увеличения числа людей, читающих молитвы в рабочее время, и случаев многоженства.

В рамках этих изменений муфтий Узбекистана призвал избегать излишеств в «религиозной одежде и ношении бороды».