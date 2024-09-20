Аккаунт чемпиона мира по кунг-фу Неджметтина Эрбакана Акьюза в Instagram был закрыт после того, как спортсмен отказался удалить видео, на котором он разворачивает флаг Палестины во время церемонии награждения. Это произошло вслед за решением Европейской федерации ушу кунг-фу лишить Акьюза титула чемпиона за его действия.

Спортсмен опубликовал видео своего выступления в социальных сетях, несмотря на требования удалить контент. В результате администрация Instagram полностью закрыла его аккаунт.

«Из-за этого видео Европейская федерация начала расследование в отношении меня. Вы правильно прочитали. Однако не «из-за», а «благодаря» этому - это стало предметом моей величайшей гордости. Более того, теперь это послужило причиной еще одного повода для гордости: Instagram закрыл мой основной аккаунт», — прокомментировал ситуацию Акьюз.

«Я в тот день поклялся, что никогда его не удалю. Я не удалил, но поскольку Instagram полностью закрыл мой аккаунт, я публикую его и здесь. Пусть те, кого это беспокоит, прочитают то, что я написал ниже, и снова разъярятся. Свободная Палестина от реки до моря», — сказал молодой спортсмен.

Напомним, турецкий спортсмен по ушу кунг-фу Акьюз выиграл чемпионат Европы в Стамбуле в декабре 2023 года, организованный Европейской федерацией ушу кунг-фу (WKFE). На церемонии награждения он развернул палестинский флаг и исполнил традиционный танец дабке, что привело к расследованию со стороны WKFE и последующей отмене его чемпионского титула. А

Акьюз, шестикратный чемпион, в ответ на расследование заявил о своей гордости за свои действия и готовности повторить их, несмотря на риск для своей спортивной карьеры.