Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Париже, выразил признательность президенту Франции Эммануэлю Макрону за его лидерство в оказании оборонной помощи Украине. После переговоров с французским лидером Блинкен отметил, что Франция и Соединенные Штаты остаются в полной солидарности с Украиной в борьбе против российского нападения.

«Мы обсудили предстоящие месяцы и работу, которую мы и многие другие страны делают для поддержки Украины для того, чтобы она могла встать на ноги с точки зрения военной, экономической и демократической независимости. Это лучший показатель долгосрочного успеха Украины, и мы едины в поддержке ее усилий, - заявил Блинкен.

«Мы также едины в том, чтобы те, кто способствует продолжению войны, включая Иран, поставляющий баллистические ракеты России, понесли ответственность за свои действия», — добавил госсекретарь.

Блинкен поблагодарил Францию за введение санкций против Ирана, включая прекращение полетов Iran Air, и обсудил с Макроном дальнейшее сотрудничество на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил изданию Politico, что Лондон планирует перезапустить Ланкастерское соглашение — оборонный пакт, подписанный между Великобританией и Францией в 2010 году, в знак признания возросших угроз со стороны враждебных субъектов.

Ланкастерское соглашение было подписано тогдашним премьер-министром Британии Дэвидом Кэмероном и президентом Франции Николя Саркози в 2010 году. Оно обязывало обе страны более тесно сотрудничать по части разработки военной техники.

Обновление соглашения коснется укрепления сотрудничества двух стран «в свете российской враждебной деятельности»‎, пишет Politico. Источники издания отмечают: обновленный план станет частью более широкой кампании по признанию «повышенной роли обороны в дипломатии».