Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Париже, выразил признательность президенту Франции Эммануэлю Макрону за его лидерство в оказании оборонной помощи Украине. После переговоров с французским лидером Блинкен отметил, что Франция и Соединенные Штаты остаются в полной солидарности с Украиной в борьбе против российского нападения.
«Мы обсудили предстоящие месяцы и работу, которую мы и многие другие страны делают для поддержки Украины для того, чтобы она могла встать на ноги с точки зрения военной, экономической и демократической независимости. Это лучший показатель долгосрочного успеха Украины, и мы едины в поддержке ее усилий, - заявил Блинкен.
«Мы также едины в том, чтобы те, кто способствует продолжению войны, включая Иран, поставляющий баллистические ракеты России, понесли ответственность за свои действия», — добавил госсекретарь.
Блинкен поблагодарил Францию за введение санкций против Ирана, включая прекращение полетов Iran Air, и обсудил с Макроном дальнейшее сотрудничество на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил изданию Politico, что Лондон планирует перезапустить Ланкастерское соглашение — оборонный пакт, подписанный между Великобританией и Францией в 2010 году, в знак признания возросших угроз со стороны враждебных субъектов.
Ланкастерское соглашение было подписано тогдашним премьер-министром Британии Дэвидом Кэмероном и президентом Франции Николя Саркози в 2010 году. Оно обязывало обе страны более тесно сотрудничать по части разработки военной техники.
Обновление соглашения коснется укрепления сотрудничества двух стран «в свете российской враждебной деятельности», пишет Politico. Источники издания отмечают: обновленный план станет частью более широкой кампании по признанию «повышенной роли обороны в дипломатии».