Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обрушилась с разгромной критикой на главу МИД Франции Стефана Сежурне из-за комментариев, сделанных во время его визита в Ереван. Сежурне обвинил Россию в попытках оказать давление на Армению и пообещал развивать военно-технические связи с Ереваном.

Захарова назвала эти заявления «бездарными и глупыми», подчеркнув, что они свидетельствуют о неуважении к Армении. Она выразила удивление отсутствием реакции со стороны армянских официальных лиц и общественности.

«Что тут комментировать, абсолютно бездарный в дипломатии деятель, который в очередной раз проявил свою бездарность, незнание истории и традиций», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ также обвинила западные страны в разрушительной повестке для региона. «Им нужно только сталкивание стран региона. Запад не помогает в развитии, решении проблем, не готов ложиться на амбразуру, чтобы развести конфликтующие стороны. Он готов только сталкивать, стравливать, унижать и оскорблять», — гневно отреагировала Захарова.

16 сентября Сежурне во время визита в Армению подчеркнул общие ценности двух стран и пообещал Еревану поддержку в вопросе «давления России». «Всегда можете положиться на наше содействие в защите демократических ценностей», — заявил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о начале переговоров по пересмотру визового режима между Арменией и Европейским Союзом, а также упомянул о продолжающихся обсуждениях возможного вступления Армении в ЕС.