Пентагон не намерен менять дислокацию американских военных на Ближнем Востоке после недавних смертоносных атаках Израиля в Ливане, в результате которых были взорваны радиостанции и пейджеры «Хезболлы».

«Я не отслеживаю никаких изменений в дислокации сил на востоке Средиземноморья или в зоне ответственности Центрального командования», — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Она отметила: любая атака, которая обостряет напряженность на Ближнем Востоке, не принесет пользы.

«Практически в каждом разговоре министр (обороны США Ллойд Остин) всегда повторяет о необходимости того, чтобы мы видели снижение региональной напряженности», — отметила Сингх. — «Мы никогда не хотели видеть более широкий региональный конфликт».

Ранее CNN сообщила, что за несколько минут до начала волны взрывов пейджеров в Ливане глава Минобороны Израиля Йоав Галант созвонился с американским коллегой Ллойдом Остином и в общих чертах предупредил, что Тель-Авив планирует диверсию в Ливане.

Официальные власти Ливана и группировка «Хезболла» обвинили Израиль в нападениях, в результате которых погибли 37 человек и около 3000 получили ранения. Это привело к переполнению ливанских больниц и хаосу среди членов движения.

Тель-Авив не стал напрямую комментировать атаки, которые, по словам источников в сфере безопасности, вероятно, спланировал и осуществил «Моссад». По данным агентства AP, у израильской разведки ушло не менее 15 лет на подготовку операции с пейджерами.

В Пентагоне также прокомментировали возможность прекращения огня в секторе Газа на фоне растущей региональной напряженности. Сингх заявила, что Вашингтон не считает, что сделка разваливается.

31 мая президент Джо Байден предложил план прекращения огня в Газе, состоящий из трех этапов. С тех пор сделка не сдвинулась с «мертвой точки».

Критики призвали Вашингтон использовать свое влияние, ограничив военную поддержку Израиля, но США сохранили свою поддержку союзника.