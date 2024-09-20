Израильские спецслужбы сообщили, что арестовали гражданина Израиля по подозрению в участии в заговоре со стороны Ирана. По данным спецслужб, Тегеран планировал убийство видных деятелей Израиля, в том числе премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

В заявлении говорится, что задержанный — бизнесмен, который посетил как минимум две встречи в Иране, чтобы обсудить возможность убийства премьер-министра Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и главы внутренней разведки Шин Бет.

Арест был произведен в прошлом месяце, однако детали дела решили раскрыть только сейчас. По данным спецслужб, власти Ирана активно вербуют израильтян для сбора разведданных и проведения террористических атак в Израиле. Однако каких-либо доказательств этого Тель-Авив не предоставил.

Согласно заявлению Шин Бет, Иран начал планировать заговор еще в апреле этого года, когда израильтянин, имя которого не разглашается, согласился встретиться с богатым бизнесменом, живущим в Иране, якобы по деловым вопросам. После того как представители сообщили ему, что бизнесмен, которого называют Ади, не может покинуть иранскую территорию, израильтянина тайно переправили в Иран. Там он встретился с Ади и другими, включая сотрудника иранской службы безопасности.

Иранцы предложили ему выполнять задания для Тегерана, включая передачу денег или оружия, фотографирование людных мест, а также отправку угроз другим израильским гражданам, действующим от имени Ирана, которые не выполнили требуемые миссии.

Бизнесмен вернулся в Израиль, но в августе снова отправился в Иран, тайно переправленный в грузовике, отмечает Шин Бет.

Во время второго визита, как сообщается, иранские официальные лица попросили его совершить террористические атаки в интересах Ирана и предложили убить Нетаньяху или Галанта, а также главу Шин Бет Ронена Бара. Израильтянин запросил плату в размере $1 млн, но иранские официальные лица отклонили запрос, заплатив ему всего около 5 тыс. евро за участие во встречах.

На прошлой неделе Шин Бет также сообщила, что якобы раскрыла заговор ливанской группировки «Хезболла», которая планировала убить бывшего главу Генерального штаба Моше Яалона.