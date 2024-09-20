Высокопоставленные официальные лица США в частном порядке признают: в Белом доме сомневаются, что Израиль и ХАМАС смогут договориться о прекращении огня до окончания срока полномочий президента Джо Байдена, пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

«Никакой сделки не предвидится. Я не уверен, что она вообще состоится», — цитирует издание неназванного американского чиновника.

По данным газеты, администрация Байдена продолжит добиваться соглашения, рассматривая его как единственный путь к прекращению войны в секторе Газа и остановке усиливающегося конфликта между Израилем и «Хезболлой» в Ливане.

Однако есть два ключевых фактора, лежащих в основе пессимизма американских чиновников по поводу сделки. Первый — нежелание Израиля идти на уступки, в частности, в вопросе о количестве палестинских заключенных, которых Тель-Авив должен освободить, чтобы обеспечить возвращение заложников. Этот вопрос стал «главным камнем преткновения», отмечает издание.

Кроме того, Израиль отказывается обсуждать свое военное присутствие в коридоре на границе Египта и Газы, а также на оси Нецарим, которая разделяет сектор на северную и южную части.

Недавние диверсии Израиля в Ливане с использованием взрывных пейджеров и раций повысили вероятность полномасштабной войны, что еще больше усложнило дипломатические усилия с ХАМАС, отмечает WSJ. .

«Еще одна проблема заключается в том, что ХАМАС выдвигает требования, а затем отказывается сказать «‎‎да» после того, как США и Израиль их принимают», — утверждают источники издания.

Однако ХАМАС подчеркнул, что уже принял условия перемирия, которые администрация Байдена представила еще в мае. Движение неоднократно отмечало, что именно Израиль отказался согласовать мирное предложение США, хотя в июле стороны были близки к подписанию договора.