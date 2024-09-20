Минобороны США сомневается, что разрешение Украине бить западным оружием по объектам на территории РФ как-либо поможет Киеву переломить ситуацию на поле боя в свою пользу. Об этом 19 сентября заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, политика Вашингтона по этому вопросу «не изменилась» — США по прежнему считают, что Украине не следует использовать западное оружие для поражения целей на российской территории. Сингх отметила: глава Пентагона Ллойд Остин ранее «очень ясно дал понять», что возможное снятие ограничений не будет «серебряной пулей», которая даст Киеву «внезапно выиграть в войне‎»‎.

В середине сентября президент США Джо Байден отметил, что его администрация сейчас обсуждает возможность дать украинцам поражать цели на территории РФ западным оружием.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обсуждали этот вопрос во время визита в Киев 11 сентября.

«Мы постоянно корректировали (поддержку Киева) и адаптировались в зависимости от условий на поле боя», — отметил Блинкен.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол пошел дальше. Он отметил: Блинкен в ближайшие дни должен сообщить Украине, что ограничения сняты.

«То, что я видел и о чем мне сообщили, похоже на то, что они собираются сказать им, что они могут использовать их через границу, — подчеркнул политик. Однако пока официального подтверждения этой информации не было.

До сих пор США разрешали Украине использовать свое оружие для контрбатарейного огня на коротких дистанциях через границу.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина не может наносить удары вглубь территории России без западной помощи, потому что для этого ей нужны разведданные со спутников и полеты. Он отметил, что разрешение Киеву использовать западное оружие будет означать прямое вмешательство НАТО в конфликт.