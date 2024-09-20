Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что изучит возможность высылки военнообязанных украинцев на родину. Киев ранее выступил с аналогичным запросом для властей Польши и Литвы, попросив их выслать из страны мужчин призывного возраста для пополнения рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Премьер Схоф уточнил, что хочет действовать с предельной осторожностью в отношении принудительной высылки.

С предложением высылать военнообязанных украинцев выступил лидер ультраправых Герт Вилдерс. Он предложил властям страны рассмотреть способы, которые могли бы побудить украинских призывников вернуться в Украину.

Схоф ответил, что изучит этот вопрос.

С мая текущего года власти Украины ввели новый закон о мобилизации. По нему призыву подлежат все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. По данным за ноябрь прошлого года, в Нидерландах проживало почти 19 тыс. украинских мужчин призывного возраста. Всего же на конец года в стране было зарегистрировано около 39 тыс. мужчин и около 63 тыс. женщин из Украины.

В июне Польша и Литва заявили, что готовы помочь Киеву вернуть украинцев, подлежащих призыву.

В том же месяце Киев объявил, что приостанавливает консульские услуги для мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся за границей.

Министр обороны Польши Владислав Косиня-Камыш заявил, что Варшава может «помочь украинской стороне», обеспечив возвращение тех, кто подлежит военной службе.

Его литовский коллега Лауринас Кащюнас заявил, что Вильнюс готов предпринять аналогичные усилия.

«Украине очень не хватает мобилизационного резерва… Это несправедливо по отношению к тем гражданам, которые борются за свою страну», — отметил министр.

Тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил позицию Киева: недопустимо, чтобы украинские мужчины за пределами страны «сидели в ресторанах», в то время как другие умирают.

По его словам, этот шаг отчасти направлен на то, чтобы продемонстрировать справедливость по отношению к тем, кто находится на передовой.