Международное энергетическое агентство (IEA) опубликовало доклад, подготовленный совместно с Министерством энергетики Украины, «Укрэнерго», европейскими и американскими экспертами. Согласно документу, бомбардировки и оккупация лишили Украину двух третей ее генерирующих мощностей. В результате страна столкнулась с дефицитом электроэнергии даже летом, а зимой ситуация станет критической.

Пик зимнего спроса на электроэнергию может достичь 18,5 гигаватт, в то время как предложение не превысит 12,5 гигаватт, говорится в отчете. Это создает дефицит в 6 гигаватт, что эквивалентно годовому потреблению Дании. Особенно уязвимы города на востоке Украины, ближе к линии фронта, которые зависят от оставшихся атомных электростанций.

Глава IEA Фатих Бироль подчеркнул, что Украина не сможет пережить предстоящую зиму без существенной поддержки от международных партнеров. «Энергетическая система Украины выдержала две предыдущие зимы благодаря мужеству народа и помощи международного сообщества. Но эта зима станет для нее самым суровым испытанием», — сказал Бироль. Он также предупредил, что энергетический кризис может вызвать новую волну миграции в Европу и привести к внутриполитической нестабильности в Украине.

На фоне этих заявлений Европейский союз оперативно выделил 160 млн евро на восстановление украинской энергетической инфраструктуры. Урсула фон дер Ляйен объявила, что 100 млн из этой суммы будут направлены на ремонт и возобновляемые источники энергии, а 60 млн — на гуманитарную помощь, включая оборудование для обогрева убежищ. Эти средства были выделены из доходов, полученных от замороженных российских активов.

«Это справедливо — заставить Россию заплатить за разрушения, которые она нанесла», — заявила фон дер Ляйен.

ЕС также обещал поддержать Украину поставками генераторов и трансформаторов. С начала войны Европа направила Украине более 10 тыс. единиц такого оборудования. К зиме восемь украинских больниц будут полностью оборудованы солнечными панелями, чтобы уменьшить зависимость от централизованной энергосистемы.

Ситуация усугубляется тем, что Россия продолжает разрушать украинскую энергетическую инфраструктуру. С момента российского нападения было уничтожено более 9 гигаватт мощностей, в том числе тепловые и гидроэлектростанции. Наибольший урон был нанесен атомным станциям, которые остаются основными производителями электроэнергии в стране.

Фатих Бироль отметил, что российские удары по энергосистеме Украины представляют собой одну из самых острых проблем энергетической безопасности в мире.