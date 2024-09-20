Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ, прокомментировал резолюцию Европарламента, которая сняла ограничения на использование западного оружия Украиной для ударов по российским военным объектам вглубь страны.

«То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия. Единственное, что должен сделать после такого заявления Европарламент, — самораспуститься», — заявил Володин.

Он добавил, что в случае ударов Россия даст жесткий ответ.

«Россия даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия. Ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет», — предупредил спикер, подчеркнув, что российская ракета «Сармат» долетает до Страсбурга, где заседает Европарламент, за 3 минуты 20 секунд.

Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что разрешение использовать западное дальнобойное оружие для ударов по российской территории будет расценено как прямое вовлечение НАТО в конфликт.

«Речь идет не о том, чтобы разрешить ВСУ наносить удары западным высокоточным дальнобойным оружием по территории России, а о том, чтобы принять решение о прямом участии стран НАТО в конфликте. Если Запад разрешит Киеву наносить удары своим оружием, то это будет говорить о непосредственном и прямом участии НАТО, США, европейских стран в боевых действиях», — отметил президент России.

Тем временем министр обороны США Ллойд Остин заявил, что даже если США или страны НАТО предоставят Украине дальнобойные ракеты, это не окажет решающего влияния на ход войны с Россией. По словам Остина, Украина обладает собственными вооружениями, дальнобойность которых превосходит характеристики американских ATACMS и британских Storm Shadow, например – беспилотниками.